"Бои то затихают, то возобновляются": доброволец легиона "Свобода России" — о ситуации вокруг Теткино

Сам поселок превратился в "серую зону", который вообще не подконтрольна никому.

После боев поселок Теткино Курской области РФ превратился в "серую зону".

Об этом сказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время телемарафона 12 марта.

"Самое село превратилось в "серую зону", которая вообще не подконтрольна никому, ни российским властям, ни добровольцам. Она сейчас отодвинулась вглубь России и собственно мы проводим ту же милитаризацию пограничных регионов, о которых мы говорили раньше. Бои, повторюсь, затихают"., то возобновляются.И не только в самом Теткином, но и в близлежащих населенных пунктах.Вообще, там достаточно широкий фронт, где мы оперируем.Но мы не стоим на месте, мы постоянно передвигаемся для того, чтобы наносить неожиданные удары для путинской армии. Такая вот партизанская тактика", — сказал Алексей Барановский.

По его словам, российская армия "постепенно приходит в себя от шока" и пытается подтянуть резервы.

"В любом случае мы будем продолжать эту специальную операцию освобождения России от Путина какое-то время до тех пор, пока мы сможем наносить эффективный ущерб путинской армии. Сложно спрогнозировать, сколько еще это будет продолжаться, но в данный момент инициатива по-прежнему на стороне добровольческих подразделений", — рассказал Алексей Барановский.

Ранее ТСН.ua сообщал о прорыве границы в РФ, который произошел под утро 12 марта. Тогда была информация, что после боев поселок Теткино Курской области РФ полностью находился под "контролем российских освободительных сил".

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