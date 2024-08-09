Публикацию в Bild главный рупор Кремля в соцсетях назвал почему-то "реваншистской статьей".

Публикация немецкой газеты Bild о боевых действиях в Курской области РФ, в которых якобы применяют танки Leopard, сбесила заместителя председателя Совета нацбезопасности РФ и бывшего российского президента Дмитрия Медведева.

В своем сообщении на платформе Х (бывший Twitter) российский политик, выполняющий роль главного рупора Кремля в соцсетях, пригрозил Германии российскими танками возле Рейхстага.

Публикацию в Bild Медведев назвал почему-то "реваншистской статьей", решив, что речь идет о "возвращении немецких танков на российскую землю".

"В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики [то есть на площади перед зданием Рейхстага в центре Берлина]", — пригрозил он.

Напомним, Кремлю понадобилось целых два дня, чтобы хоть как-то отреагировать на события на Курщине, где российские войска, в частности, потеряли контроль над городом Суджа. Там расположена конечная в России газораспределительная станция, обеспечивающая транзит газа в Европу, идущий через Украину.

Возвращаем свое! За Суджей сохранился дворец Мазепы! 4 дня боев на Курщине!

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