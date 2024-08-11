Бои в Курской области: российские командиры бросают на позициях срочников — росСМИ

Российские солдаты срочной службы, несмотря на прорыв войск, остаются на позициях в Курской области.

Российские командиры отказываются отводить своих срочников в тыл Курской области, несмотря на прорыв.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на источник в одной из организаций, оказывающей правовую помощь российским военным.

По словам источника, срочников объявили боевым подразделением, им дают боевые команды. Такую информацию передали матери двоих военнослужащих.

В РосСМИ уточнили, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. В частности известно, что некоторые солдаты приехали из Воронежской области.

Напомним, российские псевдовоенкоры и пропагандисты говорят, что якобы украинские войска зашли в Беловский район Курщины.

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