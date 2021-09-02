Бои за Панджшер продолжаются, силы сопротивления заявили о ликвидации сотен талибов

Атаки на передовые посты сопротивления ведутся сразу по нескольким направлениям.
Фронт национального сопротивления Афганистана продолжает отражать атаки талибов на провинцию Панджшер, до сих пор неподконтрольную талибам, которые захватили власть в стране.
Об этом в четверг, 2 сентября, говорится в обнародованном заявлении, пишет НВ.
По данным, обнародованным силами Ахмада Шаха Масуда в четверг, 2 сентября, боевики Талибана, пытаясь захватить непокорный регион, понесли огромные потери.
"Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 захваченными", — говорится в заявлении.
Наступление боевиков на Панджшер продолжается, несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии.
Атаки на передовые посты сопротивления ведутся сразу по нескольким направлениям, однако пока так и не увенчались успехом из-за труднодоступности горной провинции.
Напомним^
- К боевикам "Талибана", которые ведут наступательную операцию на единую неподконтрольную провинцию Панджшер, присоединились боевики движения "Аль-Каида".
- Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.
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