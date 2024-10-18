Боится потерять половину Беларуси: Лукашено попросился на переговоры Украины с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что должен участвовать в переговорах об установлении мира в Украине.

Об этом передает провластный Telegram-канал "Пул первого"

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, и россиянам, и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - отметил Лукашенко.

Он считает, что война в Украине является проблемой и Беларуси.

"Я не хочу, чтобы там (на переговорах – Ред.) решали вопросы, наши вопросы – без нас. За нашей спиной. Да, они там не "оттяпают" там до Гомеля Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать. Они (непонятно о ком речь – Украине или Западе – Ред.) сейчас целые схемы рисуют: они делают все. О, Лукашенко, нет, нет, он там не должен быть", – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", которые залетают в Беларусь.

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