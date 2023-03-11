Боится протестов в Грузии: президент Абхазии перевел силовиков на усиленный режим

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжани приказал перевести силовые структуры на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии.

Об этом говорится на сайте его "администрации".

"Глава государства в пятницу провел рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и главой Службы государственной безопасности Робертом Киутом", — говорится в сообщении.

У Бжани отметили, что в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с "внешними угрозами".

В частности, Бжани приказал перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за протестов в Тбилиси.

Накануне российская пропагандистка Маргарита Симоньян уже пригрозила Грузии ракетным ударом из-за того, что во время протестов люди скандировали "Сухуми" — название контролируемого РФ города и столицы Абхазской Автономной Республики.

Напомним, 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он фактически копирует российский закон. Документ предполагал, что организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран, можно считать "иноагентами", для этого создали бы специальный реестр. Кроме того, законопроект предусматривал заключение за его нарушение.

После скандального голосования 7 и 8 марта на мирные протесты в Тбилиси вышли тысячи человек. Однако они заканчивались столкновениями с полицейскими, применявшими слезоточивый газ и водометы.

8 марта митингующие пытались окружить здание парламента. Однако спецназ с применением водометов и слезоточивого газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели. Люди построили баррикады из скамеек и мусорных баков, а во время столкновений с правоохранителями перевернули полицейскую машину.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" решили отозвать из парламента законопроект.

10 марта фракция правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" на пленарном заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта.

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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