Боится судьбы Пригожина: Фейгин говорит, что Путин перестал пользоваться самолетами

Российский диктатор Владимир Путин все чаще пропускает важные для него самого международные мероприятия. После многочисленных атак БПЛА по России и падения самолета Пригожина Путин, вероятнее всего, сам боится оказаться в списке погибших.

Кремлевский вождь Владимир Путин теперь переживает не только из-за ордера на арест от МКС. После "бавовны" на российских аэродромах, он переживает за собственную безопасность во время перелетов, которую, похоже, гарантировать все труднее.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, сейчас Путин боится уже не только длительных авиаперелетов, но и полетов на самолете в целом, ведь внутри воздушного судна теоретически может быть взрывчатка или ему навстречу прилетит ударный украинский дрон. С развитием технологий ведения войны опасностей для диктатора становится все больше.

"Да, ордер – это сверхважный аргумент, но есть и второй аргумент. Он боится. Это вопрос безопасности. Представьте себе: лететь в самолете 12,5 тыс. км. Ты взорвал самолет Пригожина, а почему твой самолет не могут взорвать? За год следствие разберется", — предполагает Фейгин.

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Он напомнил, что кремлевский диктатор отказался лететь даже в Турцию, куда его приглашал Эрдоган. Туда он мог добраться на яхте, но и ее могут взорвать украинские морские дроны.

"Где гарантия того, что во время взлета в его самолет не врежется дрон со взрывчаткой 50 кг? Он даже в Турцию не поехал. 4 сентября он встречается с Эрдоганом в Сочи. Очевидно это вызвано страхом, хотя в Турцию он мог добраться на корабле. Выйти из Новороссийска на яхте и добраться до места. Но он боится, что яхту тоже могут взорвать надводные украинские дроны", - говорит Фейгин.

Поэтому в ближайшие месяцы или даже годы, "в зависимости от того, сколько ему осталось", Путин может вообще отказаться от полетов не только за границу, но даже внутри РФ, говорит правозащитник. В лучшем случае Путин будет ездить по странам СНГ, Центральной Азии, в Беларусь. Но ехать дальше для него опасно – "его просто могут убить".

"Путин просто боится. Причем его не обязательно взорвут украинцы или американцы, могут и свои взорвать. Почему нет? Также вариант решения всех проблем: раз! - и нет чувака. Ну, упал самолет... Все это вместе ведет к его еще большей изоляции. Он и по России скоро перестанет летать. Вы не увидите его на каких-то мероприятиях с дальними перелетами. Он тиран, у него законные опасения - столько народа перебить!" - убежден российский правозащитник.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается поехать в Китай впервые после ордера на арест. Кремль готовит визит Путина на форум "Один пояс, один путь" в октябре. Он якобы принял приглашение президента Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

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