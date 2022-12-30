Боится вирусов, бушующих в РФ: в Кремле объяснили, почему Путин отказывается общаться с прессой

К концу года Путин все больше изолируется от людей.

В Кремле объяснили, почему российский президент Владимир Путин отказывается общаться с журналистами на близкой дистанции. Спикер Кремля заявил, что в России происходят " процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов", а здоровье президента - это "вопрос государственной безопасности".

Об этом пресс-секретарь Путина сказал во время брифинга в субботу, 30 декабря, пишут пропагандистские СМИ.

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"Вы видите процессы мутации вирусов, волны гриппа разных штаммов. Это все обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности", – пожаловался спикер Кремля.

Путин отменяет традиционные мероприятия и встречи

Отметим, что Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия. Да, впервые за 10 лет не будет итоговой пресс-конференции Путина с журналистами.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский пояснил, что Путин упразднил ежегодную пресс-конференцию, поскольку сейчас его больше волнует другая проблема – как сохранить свою жизнь и власть.

В среду, 28 декабря, президент России Владимир Путин снова отменил очередной поезд. На этот раз он отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-Полимер". Этим хозяин Кремля подпитывает слухи о неудовлетворительном состоянии своего здоровья.

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