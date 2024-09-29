Более 100 дронов Украины атаковали склад боеприпасов в Волгоградской области — СМИ

Расстояние в состав боеприпасов составляет более 600 км.

В ночь на 29 сентября ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поразили арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области России 120 дронами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинскую разведку.

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"Арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства. Расстояние до цели — более 600 километров", — рассказали источники.

Между тем, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что БПЛА были "сбиты", пострадавших и повреждений объектов нет, только загорелась сухая трава, которую быстро погасили.

Напомним, ранее в ЦПИ предположили, что в Волгоградской области дроны атаковали состав боеприпасов, где могли храниться иранские ракеты.

За неделю враг применил почти 900 авиационных бомб и более 300 «шахедов»

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