Более 100 градусов по Фаренгейту: чем грозит рекордная температура морской воды

В течение двух дней температура морской воды у побережья Флориды на юге США превышала 37,8 градусов по Цельсию (100 градусов по Фаренгейту). Эксперты говорят о рекордном показателе от времени измерений, подтверждающем обеспокоенность последствиями климатического кризиса.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации метеоролога Национальной метеорологической службы Джорджа Рицуто, в заливе близ Флорида-Кис – архипелага у южного побережья штата – температура воды достигла 38,4 ° C (101,1 F) вечером в понедельник, 24 июля. В ночь на воскресенье температура воды достигла 37,9 °C (100,2 °F) в том же месте.

"Это потенциальный рекорд", — сказал он.

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Ранее самую высокую температуру морской воды фиксировали в исследовании 2020 года в Кувейтском заливе, где она составляла 37,6C (99,7F).

"Это гидромассажная ванна. Мне нравится моя гидромассажная ванна примерно 100, 101 [37,8, 38,3 по Цельсию]. Это то, что было зафиксировано вчера”, – сказал AP метеоролог Yale Climate Connections Джефф Мастерс, добавив, что таких температур раньше никогда не было.

Как отмечает Al Jazeera, температура, зафиксированная вокруг Флориды, является последним тревожным свидетельством последствий изменения климата для мирового океана.

Ранее ученые Копенгагенского университета предупредили, что из-за перегрева воды мирового океана течение, циркулирующее воду с юга на север в Атлантическом океане, может исчезнуть уже в 2025 году. Это приведет к разрушительным последствиям во всем мире — более частым штормам и даже повышению уровня моря.

Напомним, Во Всемирной метеорологической организации предупредили, что миру нужно готовиться и адаптироваться к более интенсивной и экстремальной жаре.

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