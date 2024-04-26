Более 100 китов выбросились на берег — спасатели сообщили, сколько млекопитающих погибло

Более 100 китов выбросились на берег на западном побережье Австралии. Большинство из них спасли, однако 28 млекопитающих погибли.

Об этом говорится в материалах CNN и Associated Post.

"160 особей китов застряли на мели. 25 апреля удалось вернуть в океан 130 млекопитающих, еще 28 животных погибли", – сообщили в Департаменте парков и дикой природы Западной Австралии.

Один из членов команды спасения заявил, что был поражен масштабами ситуации.

"Я просто был ошеломлен, когда увидел на пляже сотню китов", — сказал Ян Визе, участвовавший в спасении китов.

По его словам, спасатели, морские ученые и ветеринары добились значительного успеха. Обычно из 100 китов, застревающих у берега, удается спасти только 5-6 особей. К другим животным применяют эвтаназию как наиболее гуманный метод облегчить их страдания.

Пляж закрыли для посещения, а мертвых китов вытащили из воды, чтобы их тела не привлекли акул. Также ученые взяли образцы тканей погибших млекопитающих для исследования, чтобы исключить потенциальные причины выбрасывания на берег, в частности, инфекционные заболевания.

Точная причина того, почему киты выбросились на берег, пока неизвестна. По мнению ученых, пологие песчаные пляжи и шум, созданный человеком, могут запутывать систему навигации животных. Среди других возможных причин – попытка избежать хищников, таких как косатки, или следование за больными членами стада к берегу.

Напомним, полярники со станции "Академик Вернадский" впервые задокументировали встречу с финвалом – вторым по величине китом в мире.

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