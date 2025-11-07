Более 100 погибших, затопленные улицы и уничтоженные дома: тайфун задел две страны (фото)

Последствия стихии / © Associated Press

В центральной части Филиппин произошло масштабное наводнение, вызванное тайфуном Калмаеги. По данным официальных источников, он унес жизни, по меньшей мере, 100 человек, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом пишет The Guardian.

Многие пострадавшие оказались на крышах домов из-за сильного подъема воды, а десятки автомобилей были смыты потоками воды.

Катастрофические наводнения превратили улицы в реки / © Associated Press

По информации синоптиков, ураган Калмаеги прошел из западной провинции Палаван в Южнокитайское море, сопровождаясь постоянным ветром до 130 км/ч и порывами до 180 км/ч. Заместитель руководителя Управления гражданской защиты Бернардо Рафаэлито Алехандро IV и местные чиновники сообщили, что больше всего смертей произошло в центральной провинции Себу.

Тайфун Калмаеги — это уже 20-й шторм для Филиппин за год / © Associated Press

Чиновники сообщают, что наводнение затопило жилые районы и жители вынуждены были подниматься на крыши, откуда отчаянно звали на помощь. Кроме того, шесть человек погибли из-за катастрофы вертолета ВВС Филиппин в южной провинции. Он перевозил гуманитарную помощь пострадавшим районам.

По данным официальных лиц, перед приближением тайфуна более 387 000 жителей были эвакуированы в более безопасные места в восточных и центральных провинциях Филиппин. Власти предупреждали о сильных дождях, разрушительных ветрах и штормовых волнах высотой до трех метров.

Уже 6 ноября тайфун добрался до побережья Вьетнама со скоростью ветра до 149 км/ч и риском затоплений и оползней. К борьбе со стихией привлекли более 260 тысяч военных и спасателей, а шесть аэропортов страны приостановили работу, пишет CNN.

Вьетнам пытается прийти в себя от разрушительного наводнения / © Associated Press

Во Вьетнаме тайфун уже повредил дома, сорвал крыши, повалил деревья и разбил окна гостиниц. Считается, что из-за повышения уровня воды до 6 метров море может затопить прибрежные общины и рыбные фермы. Премьер-министр Фам Минь Чинь призвал обеспечить поставки пищи, воды и нужных вещей для пострадавших.

Кроме того, вслед за тайфуном ожидается усиление другого тропического шторма Фунг-вонга. Специалисты предупреждают, что он может перерасти в опасный ураган 3-4 категории уже в выходные. Это чревато новыми наводнениями и разрушениями в северной части острова Лусон на Филиппинах.

Напомним, тайфун Калмаэги — это уже 20-й шторм для Филиппин за год, но он стал самым смертоносным. Неровный рельеф в провинции усугубил положение, ведь направил воду в населенные пункты, не обеспеченные достаточной дренажной системой.