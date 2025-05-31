Более 110 человек погибли в результате наводнений после мощных ливней (фото)

Наводнение в Нигерии / © Associated Press

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По меньшей мере 110 человек погибли в городе Моква, в центральной части Нигерии, после многочасовых проливных дождей, вызвавших мощные наводнения. Власти проводят спасательные работы, многие люди считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает BBC.

Масштабное стихийное бедствие всколыхнуло центральную часть Нигерии, в частности город Моква в штате Нигер, где после нескольких часов интенсивного ливня произошло мощное наводнение. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 110 человек. Об этом сообщил глава Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер (NSEMA) Абдуллахи Баба-Араха.

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Он уточнил, что вода затопила и полностью смыла более 50 жилых домов вместе с людьми, которые находились в них. Наибольшим разрушениям подверглись районы Тиффин-Маза и Ангуван-Хаусава в городе Моква. Поисково-спасательные службы продолжают работу, поскольку десятки людей остаются под завалами или пропавшими без вести.

Министр информации и национальной ориентации Нигерии Мохаммед Идрис заявил, что федеральное правительство глубоко скорбит по погибшим. По его словам, на место трагедии уже направлены экстренные службы и силы безопасности для организации масштабной спасательной операции.

Глава округа Моква Мухаммад Шаба Алию подчеркнул, что подобной катастрофы местные жители не помнят уже более 60 лет. «Я прошу ряд оказать нам поддержку. Мы не сможем справиться сами», — отметил он.

Один из местных жителей, рыбак Данджума Шаба, рассказал, что остался без крыши над головой: «Мой дом полностью разрушен. Мне негде ночевать».

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© Associated Press

Сезон дождей в Нигерии обычно длится с апреля по октябрь, и наводнения в этот период — обычное явление. Власти уже предупредили, что по крайней мере в 15 из 36 штатов страны в этом году ожидаются чрезвычайно сильные ливни. В прошлом, в частности в 2022 году, страна также переживала масштабные наводнения: тогда более 1,3 миллиона человек потеряли дома, а более 600 — погибли.

Сейчас ситуация в Мокве остается критической. Спасательные службы работают непрерывно, но доступ к некоторым районам затруднен. Власти призывают людей быть осторожными и готовыми к возможной эвакуации в других потенциально опасных регионах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нигерии дети стали жертвами жестокого отбеливания кожииз-за стремления матери к идеалу красоты.