Более 140 человек заявили об уколах шприцем на фестивале во Франции: что известно

Более 140 человек заявили об уколах шприцем. / © Associated Press

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Более 140 человек заявили об уколе шприцем во время музыкального фестиваля во Франции. Полиция задержала 12 подозреваемых после того, как во время ежегодного праздника музыканты участники массово начали жаловаться на инциденты с иглами. Власти сообщают о 145 пострадавших по всей стране, в том числе по меньшей мере 13 случаев в Париже.

Об этом пишет The Guardian.

В столице к врачам обратились три пострадавших, среди которых 15-летняя девушка и 18-летний юноша. Они жаловались на плохое самочувствие после укола. Были задержаны два мужчины, один из которых имел при себе шприц, а другого узнала женщина, которая также сообщила о нападении. Еще четыре человека задержали в городе Ангулем — их подозревают в нападениях на 50 человек.

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Феминистская активистка Абреж Сёр предупреждала в соцсетях о планах атак со шприцами на женщин. Часть пострадавших доставили в больницы для токсикологических исследований. Официально не подтверждено, использовали ли нападающие наркотические вещества, например рогипнол или ГОМК, иногда применяемые для одурманения жертв сексуального насилия.

В предыдущие годы во Франции уже фиксировались подобные атаки, особенно во время фестивалей и в ночных клубах. В 2022 году правительство даже распространило официальные советы, как действовать в случае подобных инцидентов: обращаться в полицию и сдавать анализы.

Всего во время фестиваля по стране было задержано более 370 человек, в том числе около 90 в Париже. Серьезные ранения получили 14 участников праздника. Среди них 17-летний парень с ножевыми ранениями живота. Также пострадали 13 милиционеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции произошла авария с участием украинского автобуса, следовавшего из образовательного обмена в Бретани. Погибли четверо взрослых, трое - украинцы. Двое в тяжелом состоянии, у детей есть легкие и средние травмы. Зеленский поблагодарил Францию за скорую помощь, дипломатическая команда работает с пострадавшими.

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