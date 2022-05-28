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Более 150 городов в 20 странах разорвали отношения с российскими "городами-побратимами" — МИД

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Более 150 городов в 20 странах разорвали отношения с российскими "городами-побратимами" — МИД

Фото: УНИАН

Недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава.

Более 150 городов в более 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами в России.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не могу быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией", — говорится в сообщении.

Решения о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава. В состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вивнянск.

Напомним, в МИДе пояснили, какие планы завершения войны Украина готова обсуждать.

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