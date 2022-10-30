Более 150 погибших: количество жертв давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле возросло

В смертельной давке в столице Южной Кореи по меньшей мере 151 человек погиб, среди них 19 иностранцев.

Число жертв в Сеуле, где во время празднования Хеллоуина возникла огромная давка, к утру 30 октября значительно возросло.

Как сообщает Yonhap News Agency, по меньшей мере 151 человек погиб, среди них – 19 иностранцев.

Еще 82 человека получили повреждения, 19 из них в тяжелом состоянии.

Среди погибших – 97 женщин и 54 мужчины, сообщил руководитель спасательной службы Чой Сон Бом.

По его словам, среди погибших иностранцев есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. По меньшей мере, двое погибших были гражданами России.

Власти также сообщили, что больше всего пострадали молодые люди в возрасте от 20 лет. Были ли среди жертв несовершеннолетние, пока неизвестно.

Давка произошла возле отеля Hamilton в развлекательной зоне в субботу вечером после того, как большое количество людей, вероятно, вошло в узкую аллею.

Столичное правительство Сеула заявило, что получило 355 отчетов об исчезновениях, связанных с давкой.

Первую помощь пострадавшим оказывали спасатели и простые люди на улице.

Это было первое празднование Хеллоуина в Сеуле спустя три года после того, как страна отменила много ограничений, связанных с COVID-19. Большинство людей на улицах было в праздничных костюмах.

Мэр Сеула О Се Хун сократил свою поездку в Европу, чтобы вернуться домой, отмечает информационное агентство со ссылкой на его офис.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил национальный траур. "Это действительно ужасно", — сказал Юн, добавив, что такой "трагедии и катастрофы никогда не должно было произойти".

Напомним, ранее поединок между двумя индонезийскими командами завершился столкновениями между болельщиками, полиция применила слезоточивый газ. В давке пострадали три сотни человек, из которых более 120 погибли.

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