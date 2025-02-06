Более 160 женщин изнасиловали и сожгли заживо после массового побега из тюрьмы — ООН

ООН не может расследовать эти преступления из-за ограничений, наложенных повстанцами движения М23.

Более 160 женщин изнасиловали и сожгли заживо после бегства заключенных из тюрьмы в городе Гома в Демократической республике Конго.

Об этом пишет BBC со ссылкой на внутренний документ ООН.

Инцидент произошел после того, как повстанцы из поддерживаемой Руандой группировки "Движение 23 марта" (М23) захватили город. Из тюрьмы Мунзензе в Гоме сбежали около четырех тысяч заключенных, большинство из которых — мужчины.

Освобожденные мужчины напали на женщин в их крыле, а затем подожгли тюрьму. Большинство пострадавших женщин погибли, утверждает заместитель главы миротворческой миссии ООН в Гоме Вивиан ван де Перре.

"Несколько сотен женщин также находились в этой тюрьме. Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они погибли", — уточнила она.

По оценкам ООН, нападениям подверглись, по меньшей мере, 167 женщинам. Во внутреннем отчете Организации отмечается, что большинство женщин скончались после того, как заключенные подожгли тюрьму.

ООН обеспокоена гуманитарным кризисом в Гоме: на улицах города лежат тела, больницы переполнены, возросло количество сообщений о сексуальном насилии и грабежах. В регионе – опасность распространения инфекций, таких как эбола, холера, оспа и корь.

Что известно о движении М23

Движение М23 в 2012 году захватило в Конго территории провинции Северное Киву и ее столицу, город Гома — тот же город-миллионник, о контроле над которым М2З объявили и сейчас.

В конце 2023-го Конго и Руанда при посредничестве США в очередной раз попытались договориться: говорили о сокращении военного присутствия у границы, уменьшении враждебной риторики и не влиянии на политику друг друга.

Несмотря на соглашения, конфликт на востоке Конго продолжался практически с 2024 года и возобновился в начале 2025-го.

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