Британец признался, что более двух десятилетий подсыпал жене наркотики и насиловал ее. / © Freepik

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В Великобритании продолжается громкий судебный процесс по делу о многолетнем сексуальном насилии над женщиной, которую ее муж на протяжении более двух десятилетий тайком накачивал психоактивными веществами и приглашал к ней других мужчин.

Об этом сообщает BBC из зала Коронного суда Манчестера на Миншалл-стрит.

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Мужчина потерпевшей — имя которого не разглашается ради сохранения анонимности женщины — признал свою вину за рядом тяжких преступлений, в том числе в изнасиловании, применении веществ для совершения преступления и привлечении к насилию еще 13 мужчин. По словам прокурора Луизы Оукли, на его смартфоне Samsung обнаружили более миллиона фотографий и видеозаписей, зафиксировавших издевательство над женщиной.

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Дело уже сравнивают с резонансным французским процессом над Жизель Пелико, где мужчина также годами тайно усыплял жену и привлекал посторонних к насилию.

Свидетельство потерпевшей в суде

Британцы сейчас больше 60 лет. Она узнала о преступлениях только в октябре 2025 года, когда полиция арестовала ее мужа. Во время допроса в полиции в ноябре 2025 года женщина призналась, что не верила услышанному и считала, что правоохранители ошиблись.

По словам потерпевшей, она считала их брак крепким и описывала мужчину как «любящего», а их прошлую интимную жизнь — как «обычную». Последние около девяти лет сексуальных отношений между ними не было из-за симптомов менопаузы, и мужчина никогда не жаловался на это или не предлагал привлекать посторонних.

Женщина никогда не узнавала мужчин на фотографиях, которые ей показывали следователи, и не помнила, чтобы общалась с ними.

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Женщина вспомнила, что после некоторых вечеров с алкоголем чувствовала себя «неустойчиво» и «странно», а летом 2024 года ей стало настолько плохо, что друзья посоветовали обратиться к врачу. В то же время, обычно она сама шла спать, снимала макияж и просыпалась до 9:00 утра.

«Притворялась спящей?»

Во время перекрестного допроса в суде адвокаты обвиняемых выдвинули версии о якобы сознательном участии или согласии женщины. В частности, защита 43-летнего парамедика Джонатана Кирка предположила, что потерпевшая «притворялась спящей» и имела «фетиш на сон».

Женщина категорически отвергла эти утверждения, назвав предположение о симуляции сна «полной чепухой», а слова другого обвиняемого, таксиста Филиппа Уайлда, о том, что она якобы встречала его на пороге, — «ложью».

Как разоблачили преступление и кто на скамье подсудимых

Расследование началось после того, как журналисты под прикрытием в Германии разоблачили Telegram-канал, где пользователи обменивались снимками без сознания женщин, вероятно подвергавшихся насилию. Полиция вышла на одного из участников чата — так в октябре 2025 года задержали мужчину потерпевшей.

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В настоящее время по делу фигурируют 13 мужчин:

Девять человек предстали перед судом присяжных и отрицают вину. Среди них — Джонатан Кирк, Филипп Уайлд и 31-летний Джордан Уоллес (обвиняются в непосредственном насилии или попытке изнасилования), а также 42-летний тренер Алан Килан, 28-летний консультант Мохаммед Сабир, 37-летний Ричард Таунсенд и 70-летний. Еще двое — Дэниел Рейнер и Дэвид Грейвз — проходят по делу как «неконтактные участники», поскольку не приезжали в дом женщины лично.

Четверо уже признали вину по ряду преступлений: 59-летний Кот Фотерингем, 38-летний Шон Пирс, 74-летний Грэм Броэм и «неконтактный участник» 55-летний Карл Линдси.

Напомним, в Одессе мужчина убил тещу и годами насиловал жену и дочерей. Подсудимый угрожал родным убийством, сломал жене руку и пытался запугать потерпевших из следственного изолятора.

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