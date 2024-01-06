Более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах – NYT

Всего исключение Трампа из избирательных списков было инициировано в 34 штатах США.

Более 20 штатов могут запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать на выборах.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные анализа судебных протоколов и других документов.

"Официально обжаловали кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента по меньшей мере в 34 штатах. Трамп был дисквалифицирован по праймеризам в штатах Колорадо и Мэн к рассмотрению апелляций", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, многие судебные обжалования были отклонены или не продвигаются в суде. Таким образом, кроме Колорадо и Мэн, "еще по крайней мере в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным".

Иски против Трампа основываются на пункте 14 поправки Конституции США. Эта поправка была принята после гражданской войны и должна была лишить возможности занимать государственные должности всех, кто находился на госслужбе и "участвовал в восстании или мятеже".

Издание отмечает, что в 21 из 34 штатов, где был инициирован запрет для Трампа, на прошлых выборах президента победил действующий глава государства Джо Байден.

Одним из последних петицию об исключении экспрезидента из бюллетеней праймериз подали избиратели в штатах Массачусетс и Иллинойс.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит бояться победы Трампа на выборах президента США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп подает апелляцию на решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах президента США.

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