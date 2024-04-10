Более 200 нелегалов прорывались из Беларуси в Польшу с самодельным оружием: чем все закончилось (видео)

Более двухсот нелегальных мигрантов пытались попасть из Беларуси в Польшу.

Польские пограничники и военные не дали 220 иностранцам нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

По информации пограничников, 10 апреля около 10:00 была попытка незаконного пересечения границы у поселка Беловежа. Группа из более чем 220 иностранцев пыталась проникнуть в Польшу через реку Пшеволка.

Как отметили в пограничной службе Польши, иностранцы вели себя агрессивно — они бросали ветки и камни в сторону пограничников и военных. Также у них отобрали "опасный инструмент, сделанный из дерева и гвоздей".

"Попытка была успешно пресечена. Мигранты отступили вглубь Беларуси", — уточнили пограничники.

Напомним, 2 апреля, находясь у польской границы, Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне против "недружественных государств". Так, ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

Читайте также: