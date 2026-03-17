Более 200 украинских экспертов уже в районе Персидского залива: Зеленский объяснил их миссию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина начала делиться своим бесценным боевым опытом защиты от беспилотников на глобальном уровне. Сейчас более двухсот украинских специалистов уже находятся в странах Ближнего Востока и помогают защищать регион от иранских дронов «Шахед».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент Великобритании в Лондоне.

Защита Персидского залива от «Шахедов»

По словам главы государства, Украина отправила на Ближний Восток 201 военный эксперт. Это специалисты, знающие на практике, как эффективно противодействовать угрозе беспилотников и выстраивать надежную защиту.

"Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что эта инициатива является частью более широкого предложения по сотрудничеству в сфере противодействия дронам, которое Киев ранее предложил Соединенным Штатам Америки. Подобные соглашения Украина планирует предлагать и другим странам, ведь, по словам президента, игнорировать уникальный украинский опыт было бы глупо.

Новое партнерство с Великобританией и центр ИИ

Как пишет The Guardian, ранее сегодня Владимир Зеленский особо отметил подписание нового оборонного соглашения между Украиной и Соединенным Королевством. Как сообщили на Даунинг-стрит, это партнерство направлено на усиление глобальной обороноспособности против распространения дешевой, но высокотехнологичной военной техники, в частности беспилотников.

В рамках соглашения Лондон и Киев также будут искать возможности для расширения оборонно-промышленного сотрудничества с третьими странами, чтобы новейшие технологии попадали в руки наиболее нуждающихся в них.

Кроме того, Великобритания профинансирует создание нового Центра передового опыта искусственного интеллекта (AI Centre of Excellence), который будет работать на базе Министерства обороны Украины. В поддержку этой команды экспертов Лондон выделяет 500 000 фунтов стерлингов. Цель проекта – обеспечить максимальное использование ИИ для получения преимущества на поле боя. В свою очередь, британская армия также сможет перенимать этот передовой опыт для собственной обороны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, чего нельзя допустить из-за войны в Иране . Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство не позволит, чтобы военный конфликт в Иране отвлек внимание мирового сообщества от необходимости поддерживать украинцев.