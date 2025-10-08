Более 2000 чиновников заменит искусственный интеллект

Искусственный интеллект / © Pixabay

До конца октября власти Узбекистана заменят более 2000 чиновников системами искусственного интеллекта.

Об этом стало известно из опубликованного указа, подписанного президентом страны Шавкатом Мирзиевым.

Документ называется «О мерах по оптимизации количества управленческих штатных единиц за счет широкого внедрения цифровизации в деятельность республиканских исполнительных органов власти».

Им предусмотрена ликвидация в органах исполнительной власти 2141 штатной единицы. Больше всего должностей сократят в Налоговом комитете Узбекистана — 498 единиц.

Министерство водного хозяйства останется без 224 штатных позиций, Министерство сельского хозяйства без 200, а в Минюсте уберут 197 единиц.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата под сокращение попадут 176 штатных единиц, в Министерстве занятости и сокращения бедности — 163.

Кроме того, почти вдвое будет сокращено количество заместителей руководителей: с 11 до 7 в комитетах, с 12 до 6 — в агентствах и с 13 до 7 — в инспекциях.

Минзанятости и Федерации профсоюзов Узбекистана предписано содействовать трудоустройству сотрудников, попавших под сокращение, говорится в указе.

Напомним, Албания стала первой страной в мире, где должность в правительстве получила система искусственного интеллекта, которая будет отвечать за сферу государственных закупок.