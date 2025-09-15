Более 30 израильских уклонистов задержали, когда те пытались вылететь в Украину

Израиль массово задерживает уклонистов от призыва на пути в Умань / © Associated Press

Около 30 израильских уклонян от призыва были арестованы в понедельник в международном аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива. Известно, что они отправлялись в паломничество в Умань.

Об этом пишет The Times of Israel.

Издание ссылается на данные «Иерусалимской фракции» («Ха-Пелег ха-Йерушалми») — радикального движения израильских ультраортодоксов.

По этим данным, восемь уклонистов от призыва, большинство из которых принадлежат к брацлавским хасидам, арестовали в понедельник утром по дороге в украинский город Умань на ежегодное паломничество Рош ха-Шана к могиле раввина Нахмана из Брацлава. Они присоединились к 10 другим паломникам, арестованным на прошлой неделе.

Во втором обновлении в понедельник вечером «Иерусалимская фракция» увеличила число задержанных до «почти 30», но не предоставила точное количество. Она заявила, что ожидает больше арестов уклонистов, пытающихся покинуть страну, в ближайшие дни.

По состоянию на утро понедельника количество израильских уклонистов от призыва, находящихся под стражей военнослужащих ЦАХАЛА, составило 33 человека.

Ранее ультраортодоксальные партии Израиля просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и военных чиновников, чтобы разрешить уклоняющимся от призыва студентам ешивы (еврейское высшее религиозное учебное заведение) участвовать в ежегодном паломничестве, не боясь ареста. Ранее студенты еврейских религиозных учебных заведений имели отсрочку от призыва, но из-за эскалации ситуации в Израиле ее отменили.

Однако Генеральная прокуратура Израиля заявила, что правительство не имеет права создавать механизм, позволяющий ультраортодоксальным уклонистам от призыва покидать Израиль.

Считается, что около 80 000 ультраортодоксальных евреев в возрасте от 18 до 24 лет имеют право на военную службу, но они еще не вступили в армию. Армия обороны Израиля заявила, что ей срочно нужно 12 000 новобранцев из-за нагрузки на постоянные и резервные силы, вызванные войной против ХАМАС в Газе и другими военными вызовами. Уклонистам от призыва запрещено покидать страну.

С тех пор, как Армия обороны Израиля начала недавние репрессии против уклонистов от призыва, ультраортодоксальные лидеры объявили войну усилиям по призыву на военную службу и провели многочисленные протесты.

Напомним, что на 15 сентября 2025 года в Умань прибыло более 3000 хасидов. для празднования иудейского Нового года — Рош ха-Шана.