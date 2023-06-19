Более 30 тысяч бывших узников из ЧВК "Вагнер" вернулись в Россию — заявление Пригожина

Главарь "вагнеровцев" уверяет, что его "подопечные" совершают меньше преступлений на свободе, чем освободившиеся после отбывания наказания в российских колониях.

После участия в захватнической войне в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" в обмен на помилование.

Об этом сообщил в воскресенье, 18 июня, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

По его словам, наемниками ЧВК "Вагнер" стали 50 тысяч заключенных, из которых около 20% погибли.

Возвращение из захватнической войны такого количества заключенных еще раньше вызвало беспокойство у российских правозащитников, которые понимают, к чему приведет появление досрочно освобожденных преступников, помилованных только благодаря тому, что они убивали украинцев. В некоторых случаях "вагнеровцы", возвращаясь домой, уже совершили новые преступления.

Однако, Пригожин хвастается, что бывшие осужденные, вернувшиеся с фронта, якобы совершили меньше преступлений, чем те, кто вышел на свободу после отбывания наказания. По его данным, среди вышедших на свободу после войны было зарегистрировано только 83 преступления.

Факт вербовки заключенных из российских тюрем для участия в военных действиях в Украине стал известен летом 2022 года. Осужденным обещали денежные выплаты и помилование за их согласие воевать в Украине.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что лично подписывает указы о помиловании бывших заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер".

Напомним, после бегства из подразделений ПИК Вагнера завербованных заключенных в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

Читайте также: