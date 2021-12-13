Более 300 килограммов: на Шри-Ланке показали гигантский сапфир (фото)

Более 300 килограммов: на Шри-Ланке показали гигантский сапфир (фото)

Самоцвет весит около 310 килограммов или 1,5 миллионов каратов.

На Шри-Ланке показали гигантский сапфир весом 310 кг. Местные власти уверяют, что это самый большой в мире голубой сапфир из природного корунда. Его назвали "королевой Азии".

Камень нашли около трех месяцев назад, и местные гемологи называют его одним из самых редких драгоценных камней в мире, передает Reuters. При этом международные организации пока его не сертифицировали.

Associated Press

Сапфир выставили на осмотр в доме одного из владельцев каменных ям в Хоране. Перед открытием экспозиции камень благословила группа буддийских монахов.

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Напомним, два бриллиантовых браслета, когда-то принадлежавших королеве Франции Марии-Антуанетти, продали на аукционе в Швейцарии за более восьми миллионов долларов.

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