Более 300 тонн костей и плоти: каким было самое тяжелое животное на планете (фото)

Этот вид китов вымер миллионы лет назад.

Может появиться новый претендент на звание самого тяжелого животного, когда-либо жившего. Хотя современный синий кит уже давно удерживает этот титул, ученые откопали окаменелости древнего гиганта, который мог бы перегнуть чашу весов.

Об этом пишет Associated Press.

Исследователи описали этот вид, названный Perucetus colossus, или "колоссальный кит из Перу", в журнале Nature 2 августа. Каждый позвонок весит более 100 килограммов), а его ребра достигают почти 1,4 метра в длину.

"Это очень увлекательно — видеть такое гигантское животное, которое так отличается от всего, что мы знаем", — сказал Ганс Тевиссен, палеонтолог из Медицинского университета Северо-Восточного Огайо, не участвовавший в исследовании.

Кости были обнаружены более десяти лет назад Марио Урбин из Музея естествознания Университета Сан-Маркоса в Лиме. Международная команда в течение многих лет откапывала их со стороны крутого скалистого склона в пустыне Ика, регионе Перу, когда-то находившегося под водой и известной своими богатыми морскими окаменелостью. Результаты: 13 позвонков из позвоночника кита, четыре ребра и бедренная кость.

Посетители и журналисты посещают презентацию недавно найденного вида под названием Perucetus colossus, или "колоссальный кит из Перу", в Лиме, Перу, 2 августа 2023 года/Associated Press

Массивные окаменелости, которым 39 миллионов лет, "не похожи ни на что, что я когда-либо видел", — сказал автор исследования Альберто Колларета, палеонтолог из итальянского Университета Пизы.

После раскопок исследователи использовали 3D-сканеры для изучения поверхности костей и сверлили их, чтобы заглянуть внутрь. По словам автора исследования Эли Амсона, палеонтолога из Государственного музея естествознания в Штутгарте, Германия они использовали огромный, но неполный скелет, чтобы оценить размер и вес кита, используя для сравнения современных морских млекопитающих.

Они подсчитали, что древний гигант весил где-то между 94 и 375 тоннами (85 и 340 метрических тонн). Самые обнаруженные синие киты были в пределах этого диапазона — около 200 тонн (180 метрических тонн).

Его тело достигало около 20 метров в длину. Синие киты могут быть длиннее — некоторые из них вырастают до 30 метров в длину.

Это означает, что новооткрытый кит был возможно самым тяжелым животным в истории», сказал Колларета, но «скорее всего, он не был самым длинным животным в истории».

Он весит больше отчасти потому, что его кости гораздо плотнее и тяжелее, чем у синего кита, объяснил Амсон.

На этой иллюстрации художника Альберто Дженнари 2023 года, Perucetus colossus реконструирован в своей прибрежной среде обитания, с примерной длиной тела 20 метров/Twitter

Эти сверхплотные кости свидетельствуют о том, что кит, возможно, проводил свое время в мелководных прибрежных водах, говорят авторы исследования. Другие прибрежные обитатели, такие как ламантины, имеют тяжелые кости, помогающие им держаться поближе к морскому дну.

Без черепа трудно сказать, чем питался кит, чтобы поддерживать такое огромное тело, говорит Амсон.

Вполне возможно, что P. colossus искал пищу на морском дне, говорят исследователи, или поглощал тонны криля и других крошечных морских существ в воде.

Но "я не удивлюсь, если это существо действительно питалось совсем другим способом, который мы никогда не могли себе представить", — добавил Тевиссен.

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