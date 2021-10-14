Более 31 тыс. новых случаев COVID-19 и около тысячи смертей: Россия обновила сразу два антирекорда

Более 31 тыс. новых случаев COVID-19 и около тысячи смертей: Россия обновила сразу два антирекорда

Всего жертвами COVID-19 уже стали более 220 тысяч россиян.

В России зарегистрирован максимальный показатель умерших от коронавируса за все время пандемии — за минувшие сутки, умерло 986 пациентов, днем ранее зафиксировано 984 летальных исхода.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что также за последние сутки в России обнаружили 31 299 новых инфицированных. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 6 712, Санкт-Петербурге — 2 345 и Московской области — 1 911.

Всего по состоянию на 14 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 7 892 980 человек в 85 регионах, 220 315 человек умерло, 6 937 756 пациентов выздоровели.

Напомним:

В РФ отменили все массовые мероприятия из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19.

из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19. На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "Дельта", выявлены единичные случаи варианта "Гамма".

Также специалисты обнаружили в Москве новый вид коронавируса , который является измененным "индийским" штаммом.

, который является измененным "индийским" штаммом. Между тем в Москве и области из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию людей, которые работают в сфере торговли и услуг.

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