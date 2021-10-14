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Более 31 тыс. новых случаев COVID-19 и около тысячи смертей: Россия обновила сразу два антирекорда

Более 31 тыс. новых случаев COVID-19 и около тысячи смертей: Россия обновила сразу два антирекорда

Associated Press

Всего жертвами COVID-19 уже стали более 220 тысяч россиян.

В России зарегистрирован максимальный показатель умерших от коронавируса за все время пандемии — за минувшие сутки, умерло 986 пациентов, днем ранее зафиксировано 984 летальных исхода.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что также за последние сутки в России обнаружили 31 299 новых инфицированных. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 6 712, Санкт-Петербурге — 2 345 и Московской области — 1 911.

Всего по состоянию на 14 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 7 892 980   человек в 85 регионах, 220 315 человек умерло, 6 937 756 пациентов выздоровели.

Напомним:

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