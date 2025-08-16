Более 320 человек погибли из-за стихийного бедствия в Пакистане (фото)

Последствия наводнения в Пакистане / © Associated Press

В северных регионах Пакистана в течение последних 48 часов из-за сильных муссонных дождей и стремительных наводнений погибли по меньшей мере 321 человек.

Об этом сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям, передает The Guardian.

Наибольшее количество смертей — 307 человек — зафиксировано в горной провинции Хайбер-Пахтунхва, говорится в сообщении Национального управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Девять человек погибли в Кашмире, контролируемом Пакистаном, еще пять — в северном регионе Гилгит-Балтистан.

Большинство жертв произошли из-за внезапных наводнений и обрушения домов, дополнительно 21 человек получил ранения. Местные жители пытаются передвигаться через поваленные деревья и затопленные улицы, борясь с последствиями оползней и стихии.

© Associated Press

Метеорологическая служба Пакистана объявила штормовое предупреждение для северо-западных районов на ближайшие часы и призвала население соблюдать «меры предосторожности».

Последствия наводнения в Пакистане / © Associated Press

Провинциальные власти объявили о признании пострадавших горных районов Бунер, Баджур, Сват, Шангла, Мансерра и Баттеграм зонами бедствия.

Последствия наводнения в Пакистане / © Associated Press

По словам представителя провинциальной спасательной службы, около 2 тысяч спасателей задействованы в поисково-спасательных работах, восстановлении тел погибших из завалов и оказании помощи в девяти пострадавших районах.

Спасательные работы / © Associated Press

Спасательные работы / © Associated Press

«Сильные дожди, оползни и размытые дороги создают серьезные препятствия для доставки помощи, особенно тяжелой техники и скорых», — отметил Билал Ахмед Файзи, представитель спасательной службы Хайбер-Пахтунхвы.

Захоронение погибших / © Associated Press

Более 320 человек погибли в результате наводнения в Пакистане / © Associated Press

Из-за закрытия большинства дорог спасатели вынуждены передвигаться пешком в отдаленные районы. Они пытаются эвакуировать выживших, но многие люди отказываются покидать дома из-за гибели родственников или страха остаться без близких.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Дхарали на севере Индии из-за внезапного наводнения погибли по меньшей мере четыре человека, еще около сотни считаются пропавшими без вести. Среди них — гражданские и по меньшей мере восемь военных.