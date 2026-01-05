Более 400 иностранцев застряли на далеком острове Сокорта: что произошло

Аэропорт (иллюстративный фото) / © Credits

Более 400 иностранных путешественников не могут покинуть йеменский архипелаг Сокотра из-за отмены авиасообщения. Причиной транспортной блокады явилось обострение вооруженного конфликта на материковой части страны между правительственными силами и сепаратистами.

Об этом сообщает Barron’s.

Причины транспортного коллапса

Отмечается, что полеты в Йемен и внутри страны были ограничены после вспышки насилия между группировками, формально входящими в состав проправительственной коалиции. Однако получают поддержку от разных внешних игроков — ОАЭ и Саудовской Аравии. Из-за активизации военных действий и закрытия воздушного пространства регулярные рейсы из Абу-Даби, являющиеся основным каналом связи острова с миром, были приостановлены.

Заместитель губернатора Сокотры по культуре и туризму Яхья бин Афрар подтвердил критичность ситуации: «Там находится более 400 иностранных туристов, их рейсы приостановлены».

По данным другого местного чиновника, говорившего на условиях анонимности, среди заблокированных на острове — 416 иностранцев, в том числе более 60 граждан РФ, а также граждане Великобритании, Франции, США, Китая и Польши.

Дипломатические усилия и ситуация с безопасностью

Западные дипломаты сообщают, что туристы, прибывшие на архипелаг праздновать Новый год, обращаются в свои посольства с просьбой об эвакуации.

«Сокотра находится в крайне нестабильном регионе, где годами продолжается вооруженный конфликт. Пока ситуация с безопасностью еще больше ухудшилась — из-за активизации военных операций воздушное пространство закрыто», — отметил представитель МИД Польши Мацей Вевир отметил в соцсети X.

Местные власти призывают не вовлекать гражданскую инфраструктуру в политическое противостояние.

«Мы обратились с просьбой и призвали к возобновлению полетов. Аэропорт следует держать подальше от политических конфликтов», — отметил представитель администрации острова.

Как сообщает издание, архипелаг Сокотра, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной флоре и фауне, долгое время оставался в стороне от гражданской войны в Йемене. Однако в последние дни ситуация обострилась из-за наступления сил Южного переходного совета (ПТР), поддерживаемого ОАЭ, на позиции сил, ориентированных на Саудовскую Аравию. В ответ Эр-Рияд нанес авиаудары по позициям сепаратистов.

