Более 400 рейсов сорвано: украинские дроны повлекли за собой авиаколлапс в Москве

В Москве после атаки произошел авиаколлапс

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Масштабная атака украинских дронов, о которой объявили российские власти и назвали ее самой большой для Московского региона, повлекла за собой настоящий авиационный коллапс в столице России. Сегодня, 20 сентября, в Москве задержали или полностью отменили более 400 авиарейсов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В Москве отменили и задержали более 400 рейсов после атаки украинских дронов

Больше всего от сбоев в работе пострадал аэропорт «Шереметьево». Согласно данным онлайн-табло, к 12:00 в этом аэропорту отменили более 30 вылетов, а еще более 120 рейсов задерживались как на прибытие, так и на отправление.

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Ряд самолетов пришлось перенаправлять в альтернативные аэродромы — в Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Чебоксары.

По информации «Яндекс Расписание», по состоянию на утро 20 сентября отмены затронули направления в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Пермь, Геленджик, Минск и другие города.

В то же время сместился график вылетов в Сочи, Еревана, Калининграда, Алматы, а также зарубежные курорты и хабы — Стамбул, Анталию, Каир и Шарм-эль-Шейх.

Во «Внуково» отменили 11 международных и внутренних рейсов, среди которых перелеты в Санкт-Петербург и Минск. Кроме того, 69 самолетов задерживали на прилет, а 60 — на вылет, что коснулось пассажиров, которые направлялись в Ереван, Батуми, Стамбул, Анталию и Самарканд.

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В «Домодедово» отменили всего один рейс, а 27 отложили. В «Жуковском» с начала суток отменили по меньшей мере два вылета, при этом четыре рейса задерживали на прилет и три — на вылет. Этот аэропорт смог возобновить прием и отправку бортов в девять утра.

В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» сообщили, что рейсы «совершаются по скорректированному расписанию», а изменения «вынужденные» из-за закрытия аэропортов в других регионах.

Похожее заявление сделали и в «Домодедово». Во «Внуково» в 12:50 сообщили о постепенном восстановлении штатного режима работы.

Об атаке украинских дронов никто не упомянул.

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Массированная атака дронов на Россию: подробности

Напомним, вчера в России заявили о масштабной атаке беспилотников, охватившей ряд регионов страны-агрессора, в частности, Московский регион, а также оккупированный Крым и акваторию Черного моря.

По утверждению Минобороны РФ, силы ПВО в течение 12 часов якобы перехватили и уничтожили 288 дронов самолетного типа, но независимого подтверждения этого количества нет.

По версии российского ведомства, беспилотники фиксировали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями и Краснодарским краем. Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно сообщал об ориентировочно двух десятках целей, летевших в направлении столицы РФ.

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