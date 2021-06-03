Более 50% американцев полностью вакцинированы от коронавируса: рейтинг штатов

Штаты изо всех сил пытаются увеличить спрос на вакцины, предлагая за прививку как бесплатное пиво, так и участие в лотерее на миллион долларов.

В США по состоянию на среду, 2 июня, показатель привитых по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19 превышает 70% в 12 штатах.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что рекордсменами являются штаты Вермонт и Гавайи, где первую инъекцию получили более 80% взрослых жителей.

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Больше всего среди лидеров - штатов, расположенных на северо-востоке страны, в частности Массачусетс (78,7%), Коннектикут (75,6%), Мэн (74,3%) и Нью-Джерси (74,1%).

Еще ряд штатов уже приближается к отметке в 70%. Речь идет о Нью-Йорке (68,1%), Вирджинии (67,5%), штате Вашингтон (69,5%) и Вашингтоне, округ Колумбия (68,4%).

Однако в других частях страны с трудом удается охватить частично вакцинированными хотя бы 50% взрослого населения. Так, в Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Теннесси, Западной Вирджинии и Вайоминге первую прививку получили менее половины совершеннолетних жителей.

В общем уже более 162 миллионов американцев старше 18 лет или 62,9% всего взрослого населения получили первую прививку от коронавируса, из них более 133 миллионов человек или 52% всего взрослого населения считаются полностью вакцинированными.

Штаты изо всех сил пытаются увеличить спрос на вакцины, который снизился за последние пару недель. Некоторые прибегают к лотереям с джекпотами на миллион долларов, бесплатным стипендиям для студентов-подростков и даже бесплатному пиву.

Как сообщалось, в США показатели заболеваемости COVID-19 упали до уровня, который в последний раз наблюдали более 11 месяцев назад.

Кроме того, по меньшей мере 600 тысяч детей от 12 до 15 лет получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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