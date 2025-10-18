Более 50 автомобилей влетели друг в друга: на дороге образовалась страшная пробка

Автомобильная пробка / © УНІАН

Реклама

В субботу юг Финляндии охватили густой туман и нулевая температура, что привело к образованию тонкой гололедицы на дорогах. В этих опасных условиях произошли десятки «цепных» аварий.

Об этом сообщает Yle.

Больше всего ДТП зафиксировано вблизи города Лахти. Только на участке Нелостье пострадали 40 автомобилей, десять человек получили незначительные травмы. Среди участников аварий даже полицейские автомобили.

Реклама

Журналистка Yle Туйя Ниеминен, чей автомобиль также попал в ДТП, рассказала, что туман появился внезапно, а дорога мгновенно покрылась льдом. По ее словам, остановивших движение полицейских они увидели только в последний момент, а попытка затормозить привела к столкновению.

В направлении Тампере опрокинулся грузовик с цистерной, после чего произошло еще несколько аварий с десятком машин. Движение пришлось полностью перекрыть в обоих направлениях.

По данным полиции, движение на дорогах юга Финляндии было затруднено в течение нескольких часов. К обеду проезд постепенно восстановили, однако водителей призывали быть максимально осторожными из-за риска повторного образования гололеда.

Дата публикации 19:29, 18.10.25 Количество просмотров 27 Массовые аварии в Финляндии из-за тумана и гололеда: десятки пострадавших

Напомним, в соцсетях приобрело популярность впечатляющее видео из Китая, на котором дорога из 50 полос на въезде в Пекин сужается до трех, создавая масштабную пробку. Как стало известно, причиной стало массовое возвращение людей домой после 8-дневных каникул по случаю Национального дня образования КНР.