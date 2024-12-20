Более 50 "прилетов": Рыльск на Курщине подвергся мощной атаке (фото, видео)

В РФ традиционно обвинили в обстрелах ВСУ. В пабликах утверждают о якобы применении ракет ATACMS.
Россияне заявили о массированном ракетном ударе по городу Рыльск Курской области 20 декабря. Есть повреждения, пожары и пострадавшие.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и в. и. о. губернатора Курщины Александр Хинштейн.
По сообщениям местных пабликов, в Рыльске насчитали более 50 "прилетов". В частности, под удары попали Дом культуры, автостанция, пожарная часть, педагогическое училище, школы и несколько частных домов.
О ракетном ударе сообщил также и. о. губернатора Курской области, обвинив в нем ВСУ.
"На место обстрела ВСУ в Рыльск направлены представители администрации. Работают спецслужбы", – заявил Хинштейн в Сети.
Он также сказал, что находится в Москве на заседании Госсовета и после его завершения пообещал поехать в Рыльск.
Что касается пострадавших, то, по неофициальным данным, их количество может составлять 26 человек. Сообщается о по меньшей мере двух погибших.
Российские телеграм-каналы распространяют слухи, что могли быть применены ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.
На фото и видео из Сети можно увидеть разрушения в Рыльске — поврежденные дома и авто, пожары.
К слову, российская армия в ночь на 20 декабря и утром атаковала Украину двумя ракетами, 65 дронами "Шахед" и беспилотниками других типов. Есть погибшие, раненые и повреждения.
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