Иран / © Associated Press

Реклама

Во время протестов, охвативших Иран и продолжающихся уже вторую неделю, погибли более 500 человек, еще более 10 тысяч человек оказались под стражей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правозащитников.

По информации организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), которая базируется в США и работает с сетью активистов в Иране и за его пределами, подтверждена гибель не менее 490 протестующих и 48 представителей силовых структур.

Реклама

Кроме того, через две недели беспорядков правоохранительные органы задержали более 10 600 человек.

Отмечается, что иранские власти до сих пор не обнародовали официальные данные о количестве погибших и задержанных во время протестов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ирану в обретении свободы .

Мы ранее информировали, что Иран предупредил, что в случае удара Америки по стране, военные США и Израиль станут «легитимными целями» .