Более 5,7 млн украинцев остаются за границей: где живет больше всего беженцев — перечень стран

Беженцы / © ТСН

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По состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины, без учета России, находились 5,762 млн . украинских беженцев. Большинство из них проживают в европейских странах, а больше всего украинцев приняли Германия и Польша.

Об этом говорится в майском выпуске мониторинга основных событий в экономике, обнародованном Министерством экономики и окружающей среды Украины со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно отчету, 5,213 млн украинцев находятся в странах Европы, еще 549 тыс. человек за ее пределами.

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В министерстве отмечают, что в 2026 году миграционные процессы постепенно стабилизируются, хотя количество людей, остающихся за границей из-за войны, остается значительным.

Какие страны приняли больше всего украинцев

Больше всего украинских беженцев в настоящее время находятся в:

Германии — 1,28 млн человек;

Польши — 987 тыс.;

Чехии — 384,7 тыс.;

Испании — 263,8 тыс.;

Великобритании — 263,8 тыс.;

Румынии — 208,3 тыс.

По оценкам Минэкономики, рассчитанным на основе информации ООН, отрицательное миграционное сальдо за период с 19 февраля по 30 апреля 2026 года составляло около 162 тыс. человек. В ведомстве объясняют, что на этот показатель в частности повлияла актуализация государственных реестров мигрантов.

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Опрос УВКБ ООН также показал, что половина украинцев (50%) уехала за границу в феврале-апреле 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Из каких украинских городов уехало больше всего беженцев

Чаще оставляли свои дома жители следующих областей:

Харьковская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Донецкая;

Киев.

Исследование также свидетельствует, что среди украинцев за границей 46% работают, тогда как до выезда были трудоустроены 51%. В то же время 17% респондентов сообщили, что являются безработными, в то время как к началу вынужденной миграции этот показатель составил 5%.

Отметим, что Минэкономики сообщили, что в Украине в январе-мае 2026 года количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,8 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняют продолжающейся миграцией населения и мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины, ведь такие граждане снимаются с учета.

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В то же время, количество безработных, которым удалось трудоустроиться, за этот период увеличилось на 26,8 тыс. человек.

В ведомстве также отметили, что уменьшение количества застрахованных работников в апреле не свидетельствует о сокращении занятости. Оно связано с изменением порядка представления отчетности для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, поэтому статистика Пенсионного фонда за этот месяц является неполной.

Напомним, если украинцы теряют временную защиту, это совсем не означает, что им придется немедленно возвращаться домой. Об этом ранее заявляли на фоне информации о возможной отмене этого статуса в ЕС.

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