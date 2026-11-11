Более 6000 школ получили сообщение о минировании: детей срочно эвакуировали

Полиция Италии Фото иллюстративный / © pixabay.com

Реклама

В Италии 11 ноября были эвакуированы школы после того, как около 6300 учебных заведений получили сообщения с угрозами взрывов. Инцидент стал очередным случаем серии угроз и кибератак, в последнее время фиксирующихся в разных странах Европы.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Сходные электронные письма с угрозами получили учебные заведения Шотландии, Северной Ирландии и Республики Ирландия. В то же время, там сообщения признали фейковыми, поэтому учебный процесс не прерывали.

Реклама

«Дети начали плакать»: тысячи школ получили письма с угрозами взрывов

В Италии школы оперативно закрыли, поэтому многим родителям пришлось срочно забирать детей. В частности, в Риме были эвакуированы ученики начальной школы AB Cairoli и другие учебные заведения.

«Моя дочь Дафне начала плакать, потому что дети не понимали, что происходит. Когда я ее забрала, она все еще была испугана», — рассказала мама ученицы средней школы Маццини в Риме.

По ее словам, такие сообщения только нарушают обучение и привычный распорядок дня, ведь очевидно, что речь идет о ложных угрозах.

Что было в письме о минировании

В копии электронного письма, которую видели журналисты Reuters, также содержалась угроза в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она заявила, что сообщения о минировании не представляют опасности, а правоохранители и другие государственные органы следят за ситуацией.

Реклама

«Все учащиеся находятся в безопасном месте под наблюдением педагогического персонала», — сообщили родителям в одной из римских школ через мессенджер.

По данным Reuters, письма с угрозами в Италии были подписаны именем «Михаил Андропов, лидер Вилаята Мизогинистана». Тот же автор якобы взял на себя ответственность за сообщения о минированиях, которые в пятницу получили редакции СМИ в Ирландии и Болгарии.

Один из источников в сфере национальной безопасности рассказал Reuters, что адреса электронной почты школ общедоступны, поэтому разослать такие сообщения было несложно.

Россию и Иран подозревают в дестабилизации ситуации в Европе

Последние инциденты происходят на фоне серии угроз и кибератак против европейских объектов. Ранее сообщалось об атаках на супермаркеты, банки крови, системы управления воздушным движением и телерадиокомпании.

Реклама

Некоторые европейские чиновники подозревают, что за кампанией по дестабилизации повседневной жизни в странах, поддерживающих Украину, может стоять Россия. Москва отрицает причастность к таким действиям и обвиняет Запад в распространении клеветы.

Еще одним возможным организатором кибератак называют Иран. Во вторник Франция вызвала иранского посла после обвинений Тегерана в кибератаке, которая на прошлой неделе вывела из строя холодильники в сотнях супермаркетов. Иран отверг эти обвинения, назвав их безосновательными и враждебными.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что угрозы 11 ноября являются частью стратегии, направленной на распространение страха и тревоги.

В то же время, он отметил, что за подобными инцидентами не обязательно стоят иностранные государства или враждебные организации. Иногда их могут организовывать люди, стремящиеся привлечь к себе внимание или просто желающие посеять панику.

Руководитель Итальянской ассоциации директоров школ Антонелло Джаннелли подчеркнул, что такие сообщения отрицательно сказываются на учениках, родителях и работниках учебных заведений.

По его словам, даже если угрозы очевидно фейковыми, нельзя недооценивать последствия таких инцидентов, ведь они вызывают тревогу в целых школьных сообществах и нарушают нормальный образовательный процесс.

Напомним, ранее начальник штаба обороны Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон заявил, что угроза со стороны РФ для Великобритании и ее союзников остается чрезвычайно серьезной. Европа же вступает в период повышенной опасности.

Новости партнеров

Новости партнеров