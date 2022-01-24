Более 65 тысяч случаев COVID-19 в сутки: Россия продолжает устанавливать антирекорды

Более 65 тысяч случаев COVID-19 в сутки: Россия продолжает устанавливать антирекорды

За минувшие сутки от вируса умерли 655 человек.

По состоянию на 24 января в России зарегистрировано более 65 тысяч инфицированных. Накануне в стране было выявлено 63 205 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки от вируса умерли 655 человек. А днем ранее – 679 (всего с начала пандемии – 326 112 человек).

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Общее число заболевших достигло 11 173 300 человек.

Выздоровели 10 045 336 человек, в том числе 21 714 пациентов выписаны из больниц за последние 24 часа.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Россия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса. На первом месте – США, на третьем – Бразилия.

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