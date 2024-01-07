Более 750 птенцов: биолог показал детенышей пингвинов в Антарктике (трогательные фото)

Украинские полярники рассказали о делах у пингвинов возле Вернадского.
Вблизи станции " Академик Вернадский " ожидается настоящий бэби-бум. На острове Галиндез, расположенном в Антарктике и входящем в группу Аргентинских островов Архипелага Вильгельма, насчитали более 750 птенцов субантарктических пингвинов.
Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.
Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко выяснил, что более 750 птенцов субантарктических пингвинов — это почти 16% от общего количества отложенных яиц.
Настоящий бэби-бум, по расчету ученого, начнется с середины января 2024-го, когда количество малышей должно резко возрасти.
"Среди пингвинят есть совсем крохи, а есть хорошо подросшие и догоняющие по размерам родителей.
В частности, взрослых птенцов на острове 6 – это вылупившиеся из первых яиц, отложенных в начале ноября", — говорит Вадим Ткаченко.
Он предполагает, что совсем скоро они перейдут в "ясли".
Другие же детеныши еще несколько недель будут точно оставаться в гнездах под постоянной опекой кого-то из родителей.
Напомним, ранее украинские полярники со станции " Академик Вернадский " обнародовали фото того, как пингвины устроили "качели" на небольшой льдине.
Во время морского выезда нашим полярникам удалось запечатлеть интересный момент: как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге.
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