Более 8 миллионов домов остались без света: отключения повлияли на мировые рынки металлов

Во вторник, 26 февраля, отключение электроэнергии охватило Чили, в том числе столицу Сантьяго, и привело к остановке работы ключевых медных шахт на севере страны, что негативно повлияло на мировые металлические рынки.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Обесточение произошло из-за сбоя линии электропередач, а правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час в ряде регионов. Темнота охватила город, уличные фонари погасли, а сирены экстренных служб звучали по всему Сантьяго. Метро было остановлено, и пассажиры были эвакуированы из застрявших поездов.

Министерство внутренних дел Чили объявило о развертывании вооруженных сил по всей стране для поддержания порядка после масштабного сбоя в электроснабжении. По состоянию на 22:00 было восстановлено около четверти электрической сети, и президент Национального координатора электроэнергетики Чили Хуан Карлос Ольмедо сообщил, что полное восстановление электроснабжения ожидается до утра.

Президент Чили Габриэль Борик заявил, что 8 миллионов домов пострадали от отключений, но электроэнергию удалось вернуть в половину из них. Он пообещал привлечь к ответственности компании, ставшие причиной отключения.

По информации Reuters, самая большая в мире медная шахта также была обесточена, а государственная компания Codelco сообщила, что все ее шахты пострадали. Также пострадали Chuquicamata, Andina, Salvador и El Teniente. Некоторые предприятия перешли на резервное питание. Власти до сих пор выясняют причины отключения.

Напомним, компания Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакеров.

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