Более 80% их боевой мощи: в Минобороны США оценили имеющееся у россиян оружие

Враг запустил более 1540 ракет по Украине.

У России еще «чуть больше 80%» боевой мощи, которую она накопила до вторжения в Украину, передает CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

«Мы оценили имеющуюся у россиян боевую мощность – и еще раз хочу напомнить вам, ребята, что это та боевая мощность, которую они предварительно собрали перед вторжением в Украину – по нашим оценкам, сейчас она составляет чуть более 80% ввиду того, что от ее осталось», – сказал он сегодня, 12 апреля, во время брифинга.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. сообщил, переговоры украинской делегации с русским проходят очень сложно. Россия применяет свою тактику публичного давления на переговорный процесс. Несмотря на всю сложность переговоров, украинская делегация продолжает стоять на своих позициях.

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