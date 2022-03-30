Более 80 украинских детей с инвалидностью перевезли поездом из Днепра в Польшу

Более 80 украинских детей с инвалидностью перевезли поездом из Днепра в Польшу

Дети прибыли в пограничный город Перемышль, Польша, после того, как во вторник были переведены из центральной Днепропетровской области.

Более 80 украинских детей с инвалидностью перевезли поездом из Днепра в Польшу, пишет CNN.

В общей сложности более 100 человек прибыли в Перемышль во вторник вечером на поезде, сообщил CNN в среду представитель местного Подкарпатского воеводского края.

Сначала их транспортировали в Перемышль, а затем в Стальную Волю, где некоторые из детей получили медицинскую помощь.

Находившаяся на месте команда CNN стала свидетелем того, что на железнодорожном вокзале в начале дня толпа скорой помощи и толпа медиков ждали детей.

В дальнейшем детей планируют перевезти в Германию.

Добавим, что 30 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора.

Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.