Почти 1000 землетрясений за две недели: в Японии фиксируют сейсмический всплеск

Землетрясение / © Reuters

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На юге Японии продолжается интенсивная сейсмическая активность — с 21 июня в районе архипелага Токара произошло более 900 землетрясений.

Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам представителя агентства Аятаки Эбиты, активность под морским дном остается высокой, и жителям советуют быть начеку к эвакуации. Только за 10 дней — до 1 июля — на островах зафиксировали более 740 подземных толчков, из которых некоторые достигали 1 и выше по японской шкале интенсивности.

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«Кажется, что земля постоянно дрожит. Очень страшно даже засыпать», — рассказал один из местных жителей.

Самое высокое количество землетрясений за сутки — 183 — зарегистрировали 23 июня. После короткого снижения активность снова возросла — 29 июня произошло 98 толчков.

Специалисты объясняют, что подводный рельеф в районе островов способствует накоплению давления, которое регулярно высвобождается. Тем временем правительство Японии предупредило о реальной угрозе «мегаземлетрясения» на Тихоокеанском побережье в ближайшие 30 лет, которое может унести почти 300 тысяч жизней и нанести ущерб на триллионы долларов.

Напомним, в ночь на 1 июля 2025 года на Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр был зафиксирован вблизи села Карпуси Полтавского района. Начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко заявил, что Полтавская область расположена в пределах Днепровско-Донецкой впадины — региона с повышенной тектонической активностью. За последние годы здесь фиксировались не менее десяти подобных толчков. Хотя такие землетрясения не представляют опасности, их могут ощущать люди с повышенной

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В последнее время сейсмическая активность также наблюдалась в других регионах мира. В частности, 20 июня в иранской провинции Семнан после атак Израиля на стратегические объекты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. А 7 июня недалеко от горы Афон в Греции произошел толчок магнитудой 5,3.