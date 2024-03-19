Более миллиарда евро потерянной прибыли: Франция поддержала ограничение украинского импорта

Париж поддержал позицию Варшавы и призвал к продлению ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. По мнению европейских дипломатов, такой шаг грозит срывом переговоров по продлению свободного доступа к рынку Евросоюза для украинских товаров.

Об этом пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в пятницу, 15 марта, на саммите Веймарского треугольника в Берлине, где они призвали поддержать Украину в войне с Россией.

Однако два лидера также заключили соглашение о сближении позиций Парижа и Варшавы в преддверии решающих переговоров по урегулированию раскола по вопросам торговли с Украиной, который открылся в последнюю минуту между странами ЕС и Европарламентом. Переговоры состоятся уже вечером вторника, 19 марта.

Анонимные источники издания из числа европейских дипломатов сообщили, что по оценкам Еврокомиссии, ограничение импорта будет стоить Украине 1,2 миллиарда евро торгового дохода.

"Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи. Государства-члены, демонстрирующие самую большую поддержку Украине, также наносят стране наибольший вред", – сказал один из дипломатов.

Эти споры, если их не решить быстро, угрожают омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг и разоблачить пустые заявления лидеров ЕС о солидарности с Украиной, поскольку они подвергаются давлению недовольных фермеров в своих странах.

Напомним, Польша хочет ввести новый запрет на украинские продукты. Речь идет о сахаре, мясе птицы, яйцах, замороженной малине, яблочном соке, подсолнечном и рапсовом масле.

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