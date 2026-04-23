Более миллиона мужчин: ЕС обнародовал новые данные об украинцах призывного возраста в Европе

Больше всего мужчин призывного возраста получили временное убежище в Германии, Польше и Чехии

По состоянию на конец февраля 2026 г. официальный статус временной защиты в странах Европейского Союза получили 1 миллион 42 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла почти на 16 процентов, что все чаще вынуждает европейские правительства пересматривать миграционную политику по этой категории беженцев.

Обновленную демографическую статистику по поводу пребывания украинских военнообязанных за рубежом сообщает Eurostat.

Страны-лидеры и рекордный прирост в Дании

По официальным данным, наибольшая концентрация украинских мужчин зафиксирована в Германии, приютившей 312,2 тысячи человек. Второе место занимает Польша с показателем 153,2 тысяч, а замыкает тройку лидеров Чехия, где зарегистрировано 129,3 тысяч граждан призывного возраста. В первую пятерку также вошли Румыния и Испания.

Аналитики отмечают, что количество военнообязанных украинцев продолжает стремительно увеличиваться почти по всей Европе. Абсолютным рекордсменом стала Дания, где этот показатель за год взлетел на 78,7%, тогда как отток мужчин наблюдается только в двух странах ЕС — Латвии и Франции.

Европа ищет пути для возвращения

Рост числа мужчин-переселенцев становится острой политической темой. Правительства европейских государств постепенно начинают переходить от безусловной поддержки к политике стимулирования украинцев возвращаться домой. К примеру, в Ирландии уже готовят специальные финансовые выплаты для тех, кто добровольно согласится уехать, а в Чехии обсуждают жесткие временные ограничения для статуса временной защиты.

«Германия будет тесно координировать свои действия, чтобы способствовать возвращению на родину граждан Украины», — отметил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время подобные инициативы будут только усиливаться, заставляя украинских мужчин активнее определяться со своим дальнейшим статусом за рубежом.

Напомним, в Чехии планируется усилить контроль над получателями временной защиты и упростить переход на длительное проживание. Правительство Чехии уже готовит изменения в законодательство, направленные на адаптацию статуса украинцев к нынешним реалиям.