"Более ограничен с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости": Байден прокомментировал новое наступление РФ

"Более ограничен с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости": Байден прокомментировал новое наступление РФ

Глава Белого дома подчеркнул, что Путину "никогда не удастся оккупировать всю Украину".

Президент США Джо Байден рассказал, что Путин переориентирует свое вторжение в Украину на восточную часть государства.

Об этом сообщает CNN.

"Теперь мы должны ускорить этот пакет помощи, чтобы помочь подготовить Украину к наступлению России, которое будет более ограничено с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости", — сказал Байден, комментируя предоставление Штатами дополнительной финансовой помощи в размере 800 миллионов долларов.

Глава Белого дома подчеркнул, что Путину "никогда не удастся оккупировать всю Украину".

"Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячному пределу, вот что мы знаем: Путину не удалось достичь своих грандиозных амбиций на поле боя. После недель обстрела Киева — Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство все еще остаются у власти", — сказал президент США.

По его словам, Вооруженные Силы Украины, "к которым присоединились многие храбрые украинские мирные жители", сорвали завоевание страны Россией.

"С первого дня они были подкреплены неустанными снабжениями оружия, боеприпасов, брони, разведки от народов свободного мира во главе с нами, Соединенными Штатами", – отметил Байден.

Напомним, что США предоставит Украине дополнительную помощь в размере 500 миллионов долларов для стабилизации экономики.

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