Более опасный, чем "Дельта": в ВОЗ предупредили о возможности появления нового страшного штамма коронавируса

Чем шире распространение COVID-19, тем больше его вариантов появится с возможностью стать даже более опасным.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает о возможности появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта".
Об этом он заявил на 138 сессии Международного олимпийского комитета.
Он назвал возможную причину такого явление - этому может способствовать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в мире.
"Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавируса появится с потенциалом стать даже более опасным, чем "Дельта"-штамм, который сейчас наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — пояснил Гебрейесус.
Глава ВОЗ заметил, что сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер.
Ранее спикер в ходе своей речи подчеркнул, что основная цель ВОЗ борьбе с коронавирусом - привить к сентябрю 2022 года 70 % населения в каждой стране.
Также сообщалось, что в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".
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