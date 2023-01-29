Более половина украинских беженцев в Польше все еще не работает: какие причины

Каждый четвертый украинец хочет поселиться в Польше на более длительный срок.

В Польше все еще 61% украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения РФ выехали в соседнюю страну, остаются без работы.

Об этом говорится в исследовании "Профессиональная ситуация беженцев из Украины в Польше", подготовленном Totalizator Sportowy и Manpower Foundation, пишут польские СМИ.

Как объясняли сами украинцы, найти работу им не удается из-за недостаточного знания польского языка (54%), отсутствия предложений, соответствующих их квалификации (39%), а также отсутствия предложений с частичной занятостью (32%).

Среди украинских беженцев, которые уже работают в Польше, 79% устроились на работу, но планируют найти лучшую. Еще 51% работают по профессии, которая не соответствует их квалификации, только 10% украинцев устроились по специальности, но работают на более низкой должности. И только 13% ответили, что удовлетворены своим нынешним положением.

Кроме того, исследование показало, что 40% беженцев из Украины планируют поселиться в Польше на более длительный срок, каждый пятый хочет вернуться в Украину, но в долгосрочной перспективе. Около 14% планируется вернуться в течение 3 лет после окончания войны.

"Мы можем смело и с гордостью сказать, что поляки оказались на высоте во время помощи беженцам из Украины... Сейчас очень важно донести до общества, как помочь беженцам из Украины вернуться на рынок труда. Эти люди часто имеют необходимые ключевые компетенции и склонности, необходимы самореализации в избранных ими областях", — говорит Изабелла Вижга, президент фонда Totalizator Sportowy.

Вышеупомянутые данные собирались в течение сентября-ноября 2022 года. В исследовании приняли участие 950 беженцев из Украины. Респондентами были беженцы, заинтересованные в трудоустройстве и развитии компетенций по программе Win Development.

Напомним, в украинских беженцев в Польше все чаще проявляются признаки ПТСР. Специалисты говорят, что украинские беженцы нуждаются в психологической и даже психиатрической поддержке, ведь они живут в постоянном страхе.

Ранее опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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