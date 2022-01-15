Более полусотни мигрантов из Беларуси снова пытались прорваться через границу в Польшу

Польские пограничники задержали 31 гражданина Ирана.
В Польше заявили об очередной попытке мигрантов прорваться через границу с Беларусью.
Об этом сообщается в Twitter пограничной службы Польши.
Отмечается, что 14 января 54 человека пытались незаконно пересечь границу. Пограничники в Наревце задержали 31 гражданина Ирана.
На участке, который охраняется пограничниками Черемхи и Михалово, белорусские спецслужбы забросали патрульных стеклянными бутылками, камнями и бревнами.
W dn.14.01 gr.próbowało nielegalnie przekroczyć 54 os.-- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 15, 2022
Funkcjonariusze z #PSGNarewka zatrzymali grupę 31 mężczyzn ob.Iranu.
На отставке #PSGCzeremcha и #PSGMichałowo służbyuszkadzały concertině,rzucały szklanymi butelkami,kamieniami и kłodami drewna w patrole. #NaStraży pic.twitter.com/2F4I4M3t6Y
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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