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Более полусотни мигрантов из Беларуси снова пытались прорваться через границу в Польшу

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Более полусотни мигрантов из Беларуси снова пытались прорваться через границу в Польшу

Associated Press

Польские пограничники задержали 31 гражданина Ирана.

В Польше заявили об очередной попытке мигрантов прорваться через границу с Беларусью.

Об этом сообщается в Twitter пограничной службы Польши.

Отмечается, что 14 января 54 человека пытались незаконно пересечь границу. Пограничники в Наревце задержали 31 гражданина Ирана.

На участке, который охраняется пограничниками Черемхи и Михалово, белорусские спецслужбы забросали патрульных стеклянными бутылками, камнями и бревнами.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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