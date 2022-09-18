Более полусотни судей в Бельгии отправят за решетку: в чем причина

В субботу, 17 сентября, министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн объявил, что 55 судей в его стране будут находиться в заключении до следующего воскресенья, чтобы собственными глазами увидеть, как выглядит жизнь заключенного.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Судьи, добровольно согласившиеся на участие в эксперименте, прибыли в пустующую пока тюрьму в Харене. Новое пенитенциарное учреждение на 1190 мест официально откроется только 30 сентября.

До следующего воскресенья, когда они будут освобождены, с 55 лицами будут вести себя как с обычными заключенными.

"Они, очевидно, знают, как все работает в тюрьме, но собственный опыт дает им уникальную возможность, которая будет полезна при вынесении приговоров с полным знанием дела", — сказал министр Ван Квикенборн в заявлении.

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Судьи должны выполнять все приказы и указания персонала тюрьмы. Цель состоит в том, чтобы сделать содержание как можно более реалистичным. Они не смогут пользоваться своими мобильными телефонами, но им разрешат встречи с родными как настоящим заключенным.

Расписание судей в колонии будет обычным распорядком дня осужденных. Они будут получать одинаковое питание и принимать участие в тех же обязательных мероприятиях, в частности, работать на кухнях и в прачечной. Отбой будет в 22:00.

В отличие от настоящих заключенных, судьи смогут прекратить тюремный опыт в любое время, если они не выдержат условий содержания или по какой-либо другой причине.

"Это погружение дает судьям, отправляющим людей в тюрьму, возможность самим почувствовать, что значит лишение свободы", — пояснил Руди Ван де Воорде, генеральный директор бельгийских тюрем.

Напомним, ранее вблизи бельгийского города Мальмеди обнаружили заброшенный еще в 1990-х годах автосалон, где стояли несколько автомобилей Volvo 240 разных версий.

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