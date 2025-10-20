Британские военные

Великобритания готовится к новой эре угроз и возможной роли гаранта безопасности в Украине. Лондон готов потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на подготовку и потенциальное размещение британских военнослужащих на территории Украины. Этот амбициозный план активируется, если президент США Дональд Трамп выступит посредником в мирном соглашении с Россией.

Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает Sky News.

План "Многонациональных сил Украины"

План Джона Хили включает подготовку британских военных к присоединению к многонациональным силам Украины. Их главная задача — обеспечение безопасности границ и обучение украинских войск при прекращении полномасштабной войны.

Министр обороны подчеркнул, что британские войска могут быть готовы к развертыванию немедленно по достижении прекращения огня, и это будет включать присутствие солдат на земле.

"Поскольку президент Трамп возглавляет движение за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", - заявил Джон Хили, добавив, что он ускоряет выделение миллионов фунтов стерлингов на эту подготовку. На вопрос о точной сумме он ответил: "намного больше" 100 миллионов фунтов стерлингов.

"Враг номер один" для Путина

Джон Хили также предупредил о "новой эре угроз", отметив, что риск более масштабного конфликта в Европе является самым высоким со времен окончания Второй мировой войны.

Министр обороны подчеркнул ключевую роль Великобритании в поддержке Киева:

"Именно поэтому президент [Владимир] Зеленский называет Великобританию своим ближайшим союзником".

"Вот почему Путин считает Великобританию своим врагом номер один".

Хили напомнил о рекордной британской помощи в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов в этом году и роли Лондона как сопредседателя более широкой группы стран, которые помогают Киеву, заменяя этим США.

Министр добавил, что Великобритания и Франция за последние шесть месяцев создали "коалицию добровольцев" из более чем 30 стран, формирующих "Многонациональные силы Украины", которые также будут помогать в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства.

Ранее сообщалось, что британские военные получат право сбивать неизвестные дроны у военных объектов и аэропортов.