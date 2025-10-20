- Дата публикации
Более £100 млн на развертывание: Британия готовит "Многонациональные силы" для Украины — детали
Великобритания готовит войска к развертыванию в Украине в рамках Многонациональных сил для обеспечения безопасности границ. Расходы превысят £100 млн.
Великобритания готовится к новой эре угроз и возможной роли гаранта безопасности в Украине. Лондон готов потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на подготовку и потенциальное размещение британских военнослужащих на территории Украины. Этот амбициозный план активируется, если президент США Дональд Трамп выступит посредником в мирном соглашении с Россией.
Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает Sky News.
План "Многонациональных сил Украины"
План Джона Хили включает подготовку британских военных к присоединению к многонациональным силам Украины. Их главная задача — обеспечение безопасности границ и обучение украинских войск при прекращении полномасштабной войны.
Министр обороны подчеркнул, что британские войска могут быть готовы к развертыванию немедленно по достижении прекращения огня, и это будет включать присутствие солдат на земле.
"Поскольку президент Трамп возглавляет движение за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", - заявил Джон Хили, добавив, что он ускоряет выделение миллионов фунтов стерлингов на эту подготовку. На вопрос о точной сумме он ответил: "намного больше" 100 миллионов фунтов стерлингов.
"Враг номер один" для Путина
Джон Хили также предупредил о "новой эре угроз", отметив, что риск более масштабного конфликта в Европе является самым высоким со времен окончания Второй мировой войны.
Министр обороны подчеркнул ключевую роль Великобритании в поддержке Киева:
"Именно поэтому президент [Владимир] Зеленский называет Великобританию своим ближайшим союзником".
"Вот почему Путин считает Великобританию своим врагом номер один".
Хили напомнил о рекордной британской помощи в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов в этом году и роли Лондона как сопредседателя более широкой группы стран, которые помогают Киеву, заменяя этим США.
Министр добавил, что Великобритания и Франция за последние шесть месяцев создали "коалицию добровольцев" из более чем 30 стран, формирующих "Многонациональные силы Украины", которые также будут помогать в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства.
Ранее сообщалось, что британские военные получат право сбивать неизвестные дроны у военных объектов и аэропортов.